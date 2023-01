Criança de 4 anos é ejetada de carro após grave acidente no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi encaminhada em estado grave, com machucados na cabeça, no braço e na perna

Uma criança de 4 anos foi ejetada de um carro após um acidente na Estrada da Lagoa Grande, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A batida aconteceu na noite de sexta-feira (6). A vítima foi encaminhada em estado grave, com machucados na cabeça, no braço e na perna, ao Hospital do Trabalhador.

continua após publicidade .

No veículo, estavam mais um homem e uma mulher. Ambos sofreram ferimentos considerados de leve a moderado. O Siate foi acionado para atender os ocupantes dos carros no local e foi solicitado reforço de ambulâncias da Cidade Industrial de Curitiba e de São José dos Pinhais.

-LEIA MAIS: Vídeo: Assaltantes fazem reféns de escudo humano em confronto no PR

continua após publicidade .

De acordo com informações preliminares, um automóvel Monza bateu contra a traseira do carro em que as vítimas estavam. Com o impacto, o Gol rodou e capotou. Foi quando a criança foi lançada para fora do carro. condutor do Monza sofreu um desmaio.

Com informações da Banda B

Siga o TNOnline no Google News