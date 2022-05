Criança de 3 anos morre em incêndio em casa no Paraná

Da Redação

Na noite desta sexta-feira (20), uma menina de três anos morreu carbonizada em um incêndio em uma casa, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Havia outras pessoas na casa, mas elas conseguiram sair antes do fogo destruir a casa.

A ocorrência aconteceu em uma residência na rua Arlindo João da Costa, no bairro Cidade Jardim. Uma mulher estava em casa com duas crianças. Quando o fogo começou, ela conseguiu tirar uma das crianças. Já a menina teria se escondido em um armário quando percebeu o incêndio. Com isso, ela não chegou a ser resgatada.

Socorristas atenderam à ocorrência, mas a menina não resistiu. Bombeiros conseguiram controlar o fogo.

A causa do incêndio não foi revelada.

Com informações do Bem Paraná.