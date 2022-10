Criança de 3 anos morre e irmão fica ferido após carro sair da pista

Da Redação

Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente e o carro rodou antes de sair da pista

Na tarde desta quinta-feira (6), uma criança de 3 anos morreu após o carro em que ela estava sair da pista e capotar na Estrada de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente e o carro rodou antes de sair da pista, nas proximidades do quilômetro 7. O veículo ainda bateu contra um poste.

Além da vítima fatal, uma segunda criança ficou ferida. De acordo com o Hospital do Rocio, o pequeno foi socorrido e passou por procedimento cirúrgico.

O Corpo de Bombeiros fez o socorro no local e também encaminhou a mãe das crianças ao hospital.

A Polícia Civil apura as causas do acidente.

Com informações da Banda B.

