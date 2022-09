Criança de 3 anos morre após ser ejetada de carro na BR- 369

Da Redação

O veículo diminuiu bruscamente a velocidade para entrar à esquerda e não aguardou à direita para cruzar a via

Nesta sexta-feira (16), uma criança de três anos morreu após ser ejetada de um carro em um acidente na BR- 369, em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro onde estava a criança e dois adultos se deslocava pela rodovia no sentido Corbélia-Cascavel. O veículo diminuiu bruscamente a velocidade para entrar à esquerda e não aguardou à direita para cruzar a via.

Um outro carro que seguia no mesmo sentido não conseguiu diminuir a velocidade e acabou batendo na traseira do veículo que saiu da pista e capotou, momento em que a criança foi ejetada por não estar usando a cadeirinha.

A PRF informou que no carro onde estava a criança foram encontradas latas de cerveja, porém não foi possível realizar exame de etilômetro no condutor porque ele teve que ser sedado após o acidente, devido ao estado de choque.

Ele e a outro ocupante do veículo foram atendidos e encaminhados pelo Siate para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cascavel.

Os ocupantes do outro carro não tiveram ferimentos.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.

Com informações do g1.

