Criança de 3 anos morre após ser atacada por rottweiler, em Itaipulândia - TNOnline

Uma criança de 3 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler, no sábado (8), na área rural de Itaipulândia.

De acordo com a PM, os familiares disseram que o menino estava brincando perto do local onde o cachorro ficava e, quando perceberam, estava sendo atacado. A propriedade fica no distrito de São José do Itavó.

Com dificuldade, os pais conseguiram separar o filho do cão e o levaram ao Hospital de Itaipulândia, conforme a polícia.

A criança teve ferimentos graves, principalmente, na região da cabeça. Ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal de Foz do Iguaçu, também no oeste.

(Com informações do G1)