Criança de 3 anos morre após carro capotar na BR-369

Carro ficou com a parte de cima completamente danificada

Uma menina de três anos de idade faleceu nesta quinta-feira (21) após o carro que ela estava capotar no km 117 da BR-369, em Uraí, no norte pioneiro do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No veículo, além da criança, estavam outras três pessoas da família da vítima. Conforme os agentes da PRF, o capotamento aconteceu depois que o motorista perdeu o controle da direção do veículo.

A menina foi atendida, mas morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As outras vítimas foram levadas a hospitais de Londrina e Ibiporã.

Outro acidente

Um caminhão-tanque carregado com etanol, uma van e quatro carros se envolveram em um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (21) na PR-986, em Rolândia.



