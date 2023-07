Criança de 3 anos fica gravemente ferida em atropelamento no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança de 3 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada por uma caminhonete na noite de sexta-feira (28), próximo ao Parque do Bairro Alvorada, em Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná

Conforme informações, o menino estava na calçada e correu para a Avenida Duque de Caxias. O condutor da GM/Montana que transitava pelo local tentou desvair, mas acabou atingindo a criança.

A criança sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar realizou os levantamentos para confecção do boletim de acidente de trânsito.

* Com informações PP News/Francisco Beltrão

