Criança de 3 anos está entre as vítimas da tragédia na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O veículo tombou na madrugada desta terça-feira (31), em Fernandes Pinheiro

Quatro das sete vítimas do gravíssimo acidente com ônibus registrado na BR-277, no Paraná, foram identificadas. O veículo tombou na madrugada desta terça-feira (31), em Fernandes Pinheiro, na região central do estado.

continua após publicidade .

Entre os passageiros identificados estão dois brasileiros e dois argentinos. O ônibus da Viação Catarinense fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Florianópolis, Santa Catarina.

LEIA MAIS: Tragédia na BR-277: Motorista do ônibus presta depoimento

continua após publicidade .

As vítimas identificadas até o momento são:

Genivaldo Fernandes de Lima, natural de Boa Esperança (PR);

Teicer Ahmad Tarbine, natural de Foz do Iguaçu (PR);

David Pinchevsky, de 3 anos, argentino;

Carina Isabel Martinez, de 42 anos, também moradora da Argentina e mãe da criança.

A Polícia Civil (PC) está investigando as causas do acidente. Outros 22 passageiros ficaram feridos na tragédia e foram levados para o hospital.





continua após publicidade .

Comoção nas redes sociais

Genivaldo Fernandes de Lima era dono de uma pizzaria muito conhecida em Cascavel. A morte do empresário no acidente na BR-277 está causando enorme comoção nas redes sociais. Muitas mensagens foram deixadas na página que ele compartilhava com a esposa na internet.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

O translado do corpo para Cascavel está sendo realizado. O velório, que ainda não teve local definido deve iniciar durante a tarde desta quarta-feira (1º). Genivaldo deixa esposa e filho.





Fonte: Informações RicMais.



Siga o TNOnline no Google News