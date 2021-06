Criança de 3 anos é atropelada por carro no Paraná; vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma menina, de 3 anos, foi atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (22), em Maringá. O acidente aconteceu na Avenida Mandacaru.

Imagens de segurança registraram o atropelamento, que ocorreu por volta das 10h50.

A criança se soltou de sua mãe e tentou atravessar a rua correndo, pela faixa de pedestre, porém, foi atingida pelo veículo. Com o impacto, a menina foi arremessada por cerca de três metros.

Segundo os bombeiros, que atenderam a vítima, a criança estava consciente e comunicativa durante o atendimento. De lesões aparentes ela apresentou apenas uma contusão e escoriações na face, sem nenhuma alteração nos sinais vitais.

A garota foi avaliada pela equipe do suporte avançado do Samu no local e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa.

As informações são do GMC.