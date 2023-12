Criança de 3 anos cai de brinquedo e sofre traumatismo craniano; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente grave envolvendo uma criança de apenas 3 anos foi registrado na tarde dessa segunda-feira (25). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foram acionadas para socorrer a vítima após ela cair de um brinquedo situado em um parquinho e ficar gravemente ferida. O caso ocorreu em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações das autoridades, o garoto brincava em um parquinho que fica próximo a sua residência. Em um certo momento, ele perdeu o equilíbrio e caiu, batendo fortemente a cabeça.

Ao ir para casa, o pequeno começou a passar mal e isso fez com que os familiares acionassem o Samu. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos a vítima e a encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado um traumatismo craniano.

Devido ao estado de saúde da criança, foi necessário o apoio de um helicóptero do BPMOA para transferi-la rapidamente para o Hospital do Trabalhador, na capital do estado, para receber o atendimento devido.

