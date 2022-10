Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Criança de 2 anos morre em acidente com caminhão na BR-277; família fica ferida

Um acidente entre um caminhão e um carro foi registrado na tarde deste sábado (29) na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Uma criança de 2 anos morreu no local do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Menina de 11 anos que matou a mãe escreveu no diário sobre assassinato

As informações preliminares da PRF apontam que o veículo seguia na direção Curitiba-Irati quando rodou na pista e bateu com a traseira de frente ao caminhão. A família que estava no carro ficou ferida. Além da vítima fatal, o motorista e a outra filha do casal, de 6 anos, foram encaminhados para o Hospital Santa Casa, em Palmeira.

continua após publicidade .

A esposa do condutor foi levada para Ponta Grossa. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News