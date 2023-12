Criança de 2 anos morre após carro cair em vala na PR-487

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança de 2 anos morreu após um acidente registrado na tarde deste sábado (16) na PR-487, entre Cândido de Abreu e Manoel Ribas, próximo à Ponte do Rio Ivaí, no Paraná.

Além da vítima fatal - um menino -, a mãe sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhada de helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.

Elas estavam em um Corsa Wind, que saiu da pista e e caiu em uma vala - leito de um córrego ao lado da pista.

As vítimas são moradoras de Cândido de Abreu. A Defesa Civil de Manoel Ribas deu apoio ao socorro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) também foram ao local. A identificação da vítima ainda não foi informada.

Com informações do Blog do Berimbau

