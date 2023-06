Criança de 2 anos morre afogada durante banho no Paraná; veja detalhes

Siga o TNOnline no Google News

Uma fatalidade foi registrada na tarde dessa quarta-feira (28) em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. Uma criança de apenas dois anos morreu afogada no momento em que era banhada pela mãe em uma banheira.

Conforme as informações obtidas pela Ric TV, a mãe havia saído do cômodo onde limpava a família, e nessa ocasião a menina acabou se afogando. Assim que a mulher retornou ao local, se deparou com a pequena desacordada.

A criança foi levada rapidamente para a Unidade de Saúde Martinópolis. Os funcionários da instituição de saúde realizaram o procedimento de reanimação da garota, mas não obtiveram êxito.

A Polícia Militar (PM) esteve no local.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de São José dos Pinhais se manifestou sobre o episódio através de uma nota. "No momento em que a paciente chegou já foi direto para a sala de triagem da enfermagem, onde a profissional, junto com a equipe médica, iniciou prontamente o atendimento, de forma emergencial e urgente, com a manobra de reanimação, uma vez que o paciente estava em parada cardíaca", disse o comunicado.

Ainda segundo a administração municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e durante duas horas foram realizadas manobras de reanimação. "Infelizmente, mesmo com todos os esforços das equipes, não foi possível a reanimação da criança".

Com informações do Ric Mais.

