Criança de 2 anos é torturada e mãe é presa em flagrante

Da Redação

No sábado (30/04), uma criança, de apenas dois anos de idade, deu entrada no Hospital Sagrado Coração de Jesus, às 5h da madrugada, na cidade de Prudentópolis, após ser torturada. A mãe da criança foi presa em flagrante por suspeita de agressão.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica e conselheiros tutelares, após a confirmação da agressão contra a criança, para que pudessem averiguar a situação. A equipe indagou a mãe sobre o ocorrido, e ela informou aos policiais que acordou, por volta das 1h da madrugada, e encontrou o filho próximo ao sofá da sala, deitado no chão de bruços, com uma faca de serra e uma tesoura ao seu lado.

Após isso, a mãe relatou que levou a criança para a cama, momento em que começou a chorar de dor. A mulher informou a PM que constatou várias lesões no rosto, cabeça e costas da criança e pediu à sogra que levasse ela e o filho para o Hospital.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar, a mulher afirmou que estaria apenas ela e a criança na residência e, durante todo o interrogatório, procurou se eximir da culpa e se contradisse em diversas situações. A mulher acrescentou, ainda, que não queria acobertar ninguém, e, ao ser questionada sobre o assunto, afirmou que a culpa poderia recair sobre um homem, de 24 anos, com quem ela se relaciona, filho da mulher que a levou ao hospital. Perguntado por que teria que acobertá-lo, respondeu que era porque “vão falar que é ele e eu não vi nada, não vi ele agredir”.

Conforme o boletim da PM, o médico que prestou atendimento à criança constatou múltiplas lesões por todo o corpo de diferentes tempos de ocorrência, ou seja, indicando outras agressões em situações passadas. Constatou ainda diversas lesões na face, um edema no couro cabeludo provocado por objeto cortante e fratura oblíqua no úmero do braço direito. Conforme Raio-X, há suspeita de fraturas na mandíbula da criança.

O laudo médico afirma, ainda, que não há possibilidade de acidente doméstico.

continua após publicidade .

Conforme o exposto, a equipe da Polícia encaminhar a mãe para a 14ª SDP, para que se tomem as medidas da Polícia Judiciária.

Fonte: Informações e Imagens de Silvio Nego, da Rádio Copas Verdes FM, de Prudentópolis.