Criança de 2 anos é atropelada por van escolar em Marialva

Da Redação

Segundo familiares, a criança tinha sido deixada em casa pela van, mas assim que desceu, correu por trás do veículo e ocorreu o acidente

Uma criança, de 2 anos de idade foi atropelada nesta sexta-feira, 2, em Marialva, por uma van do transporte escolar. A roda traseira passou por cima de uma das pernas da menina e houve fratura exposta.

Segundo familiares, a criança tinha sido deixada em casa pela van, mas assim que desceu, correu por trás do veículo e ocorreu o acidente.

A vítima foi levada de carro ao Pronto Atendimento do Jardim Eldorado, e devido a gravidade da fratura, foi transportada de helicóptero pelo Suporte Aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), até o Hospital Universitário de Maringá.

A criança foi submetida a uma série de exames e passou por cirurgia. O quadro dela é considerado estável.

Jovem morre após capotamento na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos após capotamento na BR-369, próximo do Trópico de Capricórnio. O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado (3). O rapaz que faleceu seria morador de Apucarana.

Equipes dos Bombeiros de Apucarana e Arapongas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas. De acordo com os socorridas, o jovem que morreu foi ejetado do carro e o veículo ainda teria caído em cima dele.

