Criança de 10 anos que estava desaparecida é encontrada em Maringá

Uma criança que estava desaparecida mobilizou a Guarda Municipal de Maringá na noite de quinta-feira. O menino, de dez anos, desapareceu por volta das 20h30 em Maringá. Os agentes da Guarda Municipal foram informados pelo 153 e em pouco mais de duas horas, encontraram o garoto. A criança foi localizado às 22h50 em frente ao ParCão, na região da Praça da Catedral.

Durante a chamada, o pai, que é morador do Jardim Seminário, informou as características da criança. Em seguida, os agentes iniciaram o patrulhamento e localizaram o menino. O responsável pela criança que estava desaparecida e o Conselho Tutelar foram acionados na sequência.

“Nossos guardas foram rápidos na ocorrência. Assim que receberam a ligação, iniciaram as rondas em busca da criança para garantir que nada acontecesse com o menino. No fim da noite, o entregamos seguro e salvo para os pais”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Ivan Quartroli. Ele destacou a importância do acionamento via 153 e a realização do boletim de ocorrência em situações como essa. “Assim temos todos os dados que facilitam e garantem mais eficiência na resolução da ocorrência”, acrescentou.

O secretário reforça que a Guarda Civil Municipal tem atuado preventivamente em Maringá, tanto na região central quanto nos bairros, com objetivo de garantir a segurança da população e monitoramento dos espaços públicos. “A agilidade nos atendimentos das ocorrências contribuem para a resolução de situações com efetividade”, diz Ivan Quartaroli.

Com informações do GMC Online

