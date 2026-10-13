Criança de 10 anos passa por cirurgia e está na UTI após ter pescoço cortado por cerol no PR

Socorristas do Samu precisaram realizar transfusão de sangue no local do acidente antes da remoção da criança para hospital em Maringá

Um menino de 10 anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Maringá após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol em Paiçandu, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), Dia das Crianças, por volta das 16h30, na Rua Maria Ortiz Bernardino, no momento em que a criança andava de bicicleta pela via pública.

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Devido à gravidade do ferimento e ao profundo corte no pescoço, o atendimento médico de emergência precisou ser prestado ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou uma transfusão de sangue antes de transportar o garoto de helicóptero até o hospital. A vítima passou por procedimentos cirúrgicos e permanece sob cuidados intensivos nesta terça-feira (13).

Durante as diligências realizadas na noite do próprio feriado, a Polícia Militar localizou e prendeu em flagrante um homem suspeito de confeccionar e comercializar linhas com cerol no mesmo bairro do ocorrido, apreendendo também o material proibido. A polícia não informou se o detido manuseava a pipa envolvida no acidente e a identidade do suspeito não foi divulgada.

A prática de utilizar o composto artesanal de cola e vidro moído é proibida em todo o território paranaense desde julho de 2020, pela Lei Estadual n.º 20.264. As circunstâncias do caso seguem sob investigação pela Polícia Civil.