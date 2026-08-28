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Criança de 1 ano é entubada após sofrer queimaduras com água quente no Paraná

Vítima puxou panela enquanto a mãe cozinhava; devido à gravidade das lesões por escaldadura, paciente foi entubado e transferido ao Hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criança de 1 ano é entubada após sofrer queimaduras com água quente no Paraná
Autor Foto: Reprodução/ GMC Online

Uma criança de um ano e nove meses foi socorrida em estado grave e precisou ser entubada após sofrer queimaduras com água quente no município de Mandaguaçu, na região Noroeste do Paraná. O acidente doméstico aconteceu nesta quinta-feira (27), no bairro Parque Ouro Verde, e exigiu a mobilização do transporte aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para garantir a transferência rápida da vítima a um centro de referência.

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De acordo com o médico do Samu, Maurício Lemos, a criança brincava enquanto a mãe preparava alimentos e acabou puxando os equipamentos que estavam sobre o fogão, fazendo com que a água fervente caísse sobre seu corpo. Os socorristas classificaram o quadro como delicado devido à gravidade das lesões provocadas pela escaldadura. Após o atendimento inicial feito pelas equipes locais, foi necessário realizar a entubação e a estabilização clínica do paciente ainda na cidade antes de iniciar o deslocamento aéreo.

O helicóptero do Samu partiu de Maringá até Mandaguaçu para o resgate. No retorno, uma ambulância já aguardava a aeronave para concluir o trajeto terrestre até o Hospital Universitário (HU) de Maringá. Na unidade médica, a criança passará por uma avaliação especializada para determinar a extensão das queimaduras. Segundo o médico responsável pelo primeiro atendimento, o paciente deve ser encaminhado ao centro cirúrgico para a realização de um desbridamento, técnica cirúrgica voltada para a remoção de tecidos comprometidos e tratamento adequado das lesões. Até a última atualização, o estado de saúde da vítima permanecia grave.

Com informações: GMC online
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acidente com crianças emergência médica Mandaguaçu queimaduras queimaduras térmicas SAÚDE
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