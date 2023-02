Criança de 1 ano e 7 meses morre no Paraná; pais são presos

Da Redação

O pai chegou na UPA carregando o bebê no colo

Os pais de um bebê, de um ano e sete meses, foram presos após chegarem com a criança morta em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Campo Magro. O caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (8). As informações são do site Massa News.

Conforme informações coletadas no local, o pai chegou na UPA carregando o bebê no colo. Ele estava acompanhado da esposa, que está grávida de cerca de oito meses, e da outra filha do casal, de três anos.

Eles relataram que a criança estava gelada. A equipe médica a levou para a sala de emergência e verificou que não haviam sinais vitais. Foram tentadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

Bebê morto chegou na unidade de saúde com sinais de violência

Segundo os médicos, a criança tinha sinais de violência. Havia fratura no crânio e em outras partes do corpo. Conforme apurado, os pais estavam calmos desde a chegada na UPA.

Os pais contaram que a criança caiu na tarde de terça-feira (7). Entretanto, como não teve mudança de comportamento, o casal não se preocupou.

Como haviam sinais de violência, a unidade manteve os pais retidos até a chegada da polícia. O casal foi preso em flagrante. A criança foi recolhida pelo Conselho Tutelar.

