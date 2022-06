Criança de 04 anos é esquecida em van escolar no PR

Da Redação

Um caso de abandono de incapaz foi registrado na manhã desta segunda-feira, 06, no município de Rolândia, região Norte do Paraná, depois que uma criança de 04 anos dormiu na van que fazia seu transporte para a escola e foi esquecida no veículo. Segundo a polícia militar (PM), a criança foi encontrada vagando em uma rua, por um morador do bairro Nobre.

De acordo com o boletim de ocorrências registrado pela PM do município, os agentes de segurança foram acionados depois que o homem percebeu que a criança não era moradora do local. Em seu relato aos policiais, ele contou que teria pensado que se tratava de um neto de sua vizinha, mas com a negativa da mulher, eles decidiram acionar a PM. O homem contou ainda que encontrou, na mochila da criança, um número de telefone, e chegou a ligar para o pai, mas ele imaginou que se tratava de um trote e acabou desligando o telefone.

Quando os policiais fizeram contato com os pais da criança, eles seguiram até o local e esclareceram que o filho deveria estar na escola naquele horário, pois havia embarcado na van que o levaria para a aula. Eles então, contataram a motorista, responsável pelo trajeto.

Ela informou à polícia que pegou a criança, por volta das 7h20 da manhã, e ao finalizar a entrega dos estudantes, estacionou a van próximo a sua casa. Nem ela, nem a monitora do transporte, fizeram a verificação da van e esqueceram a criança que havia dormido no último banco. Quando a criança despertou, abriu a porta do veículo e saiu andando pela rua até ser encontrada.

Os pais da criança e a motorista da van, foram encaminhados para o 15º Batalhão de Polícia Militar de Rolândia para confecção de um boletim de ocorrências. Apesar do susto, a criança passa bem, e os pais não representaram denúncia da delegacia de polícia civil para abertura de inquérito contra a motorista.