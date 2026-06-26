Criança dá entrada em hospital com sonolência, equipe aciona PM e pai acaba preso; entenda

Outros sinais que levantaram a suspeita de intoxicação pela sustância

Uma criança foi internada na noite de quinta-feira (26) após ingerir cerca de meio grama de haxixe, substância derivada da maconha, em Cascavel, no oeste do Paraná. O pai da criança, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar suspeito de expor o filho ao entorpecente.

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De acordo com o tenente Rhuan Marco, a PM foi acionada por profissionais do Hospital São Lucas após a criança dar entrada na unidade apresentando sintomas compatíveis com o consumo da substância.

Segundo o relato do pai aos policiais, a ingestão ocorreu em um momento de descuido. A criança chegou ao hospital com muita sonolência e outros sinais que levantaram a suspeita de intoxicação.

A equipe médica realizou os procedimentos necessários para preservar a saúde do paciente, incluindo uma lavagem estomacal. A criança também precisou ser alimentada por meio de uma sonda e permanece internada em observação.

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Após ouvirem o depoimento do pai e do assistente social do hospital, os policiais encaminharam o homem à delegacia. Ele foi preso por expor a criança a situação de risco, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que irão apurar as circunstâncias em que a criança teve acesso à droga.

Informações: CGN

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