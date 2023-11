Criança com lápis cravado no pé é socorrida pelos bombeiros

Uma garota, de 10 anos, foi resgatada no final da manhã desta quarta-feira (29) após ser vítima de um incidente na Escola Municipal Romilda Ludwig Wiebbelling, no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel, na região Oeste do Paraná.

De acordo com as informações do portal CGN, ela estava em aula na instituição de ensino quando acabou pisando em um lápis, o qual estava caído no chão.

O objeto acabou penetrando o pé da estudante, sendo necessário o acionamento do Servico Integrado de Atendimento a Traumas (Siate) do Corpo de Bombeiros de Cascavel.

Os socorristas se dirigiram até a instituição de ensino e prestaram os primeiros socorros à menina. Em seguida, ela foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Apesar do susto, a criança não corre nenhum risco.

