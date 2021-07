Da Redação

Criança brinca com isqueiro e acaba incendiando casa no PR

Durante a noite deste domingo (25), uma brincadeira terminou com uma residência totalmente destruída em São Jorge do Patrocínio, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma criança, de 5 anos, estava com um isqueiro antes do incêndio acontecer.

Conforme a PM, a criança acendeu o objeto em uma cama. O isqueiro acabou caindo sobre o colchão e as chamas se alastraram. Os pais tentaram apagar o fogo, porém, não obtiveram êxito.

Ainda segundo a PM, o imóvel ficou todo destruído. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram contidas somente após a chegada do Corpo de Bombeiros de Altônia.

Veja: