Criança autista que estava desaparecida é encontrada nua em milharal

O pequeno Antony Rafael, de apenas cinco anos, foi encontrado no final da tarde desse domingo, dia 23 de julho, por trabalhadores rurais que realizavam colheita de milho. O menino, que tem autismo, havia desaparecido por volta das 15h de sábado (22) na zona rural de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. As buscas pelo garoto duraram cerca de 27 horas.

Uma força-tarefa, que incluía equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Defesa Civil, o GOST de Curitiba - que contou com o auxílio de 2 cães -, além de familiares e amigos, foi realizada para encontrar a criança. Antony foi encontrado em uma área bem afastada de onde eram feitas as buscas.

De acordo com as informações do site de notícias Ric Mais, ele estava no meio de uma plantação de milho e foi encontrado por agricultores que trabalhavam no local, realizando a colheita. O garoto estava sem as roupas e, assim que foi encontrado, foi levado rapidamente à família.

Ele não está ferido, mas foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a emoção do reencontra da criança com a família. Veja:

A mãe do menino conversou com a imprensa e explicou que o filho brincava no quintal de casa e sumiu em questão de segundos. “A minha menina estava brincando com ele no carro e eu, lavando roupa nos fundos. Ela foi ao banheiro e deixou ele no carro. Quando voltou, ela perguntou: ‘Mãe, onde está o neném’. Eu já vim procurar e não achei mais”, disse em uma entrevista ao portal Assis Urgente

