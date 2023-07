Criança atropelada por motorista bêbado morre no hospital; vídeo

Wesley Cardoso de Souza, de 9 anos, morreu no hospital

O menino de 9 anos que foi atropelado na noite de sábado (15) em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, morreu no hospital na tarde deste domingo (16), segundo a Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa).

Wesley Cardoso de Souza e outros quatro membros de sua família foram atingidos por um carro que capotou e era conduzido por um motorista em estado de embriaguez. As outras vítimas estão hospitalizadas. Uma câmera registrou o acidente. Veja:

O menino foi socorrido com politraumatismo e com diversas lesões pelo corpo e na região da cabeça. Ela entrou em parada cardiorrespiratória na manhã deste domingo, não resistiu e morreu por volta das 12h30.

A batida foi na Rua Curitiba quase no cruzamento com a Rua Rio Branco, no Bairro dos Estados.

