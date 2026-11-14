Criança arremessada de veículo durante acidente morre em hospital de Maringá

Acidente ocorreu após a mãe perder o controle da direção ao tentar recolocar o cinto de segurança na filha com o carro em movimento

Uma menina de 8 anos morreu nesta sexta-feira (13) após passar 12 dias internada em estado grave no Hospital Universitário Regional de Maringá, no Norte do Paraná. A criança estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica desde o dia 1º de novembro, quando sofreu um traumatismo craniano grave ao ser arremessada de um carro durante um capotamento na rodovia PR-317, na saída para Campo Mourão.

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O acidente ocorreu enquanto a vítima viajava em um Volkswagen Polo dirigido pela mãe, com destino ao distrito de Floriano. Segundo o relato da motorista, a menina havia iniciado o trajeto no assento de elevação e com o cinto de segurança, mas acabou retirando o equipamento de proteção com o carro em movimento. Ao notar a situação, a mãe tentou recolocar o cinto na filha e acabou desviando a atenção da rodovia. Nesse momento de distração, ela perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e capotasse diversas vezes.

Com a violência do impacto e sem estar presa ao banco, a criança foi ejetada do automóvel e encontrada inconsciente pelas equipes de resgate. Diante da extrema gravidade do quadro clínico, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência precisaram realizar a intubação da vítima ainda no local do acidente antes de iniciar a transferência. A menina foi então levada ao hospital, onde recebeu cuidados médicos contínuos ao longo dos últimos dias, mas acabou não resistindo às complicações dos ferimentos.



