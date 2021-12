Da Redação

Cresol e BRDE assinam contrato no valor de R$ 120 milhões

A Cresol e a agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinaram nesta terça-feira (7), em Curitiba, contrato de financiamento no valor de R$ 120 milhões, o maior entre as demais cooperativas e empresas do Estado que juntas somam R$ 330,7 milhões que vão financiar obras, maquinários e equipamentos, além de compor o capital de giro dos empreendimentos. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhou as assinaturas.

O recurso disponibilizado para a Cresol vai ajudar no financiamento de empreendimentos dos cooperados, como projetos para geração de energias limpas e renováveis, salões de beleza, panificadoras, oficinas mecânicas, marcenarias, pequenas costureiras, entre outros.

“Temos uma parceria com o BRDE desde 1997 e, a cada ano, fortalecemos mais esse trabalho. Começamos, na época, com um empréstimo de R$ 700 mil e agora chegamos a R$ 120 milhões”, ressaltou o presidente da Cresol, Alzimiro Thomé. “Com esse valor, vamos disponibilizar crédito a cerca de mil clientes, principalmente micro e pequenas empresas”.

Adriano Michelon, Superintendente da Cresol, também falou sobre a importante parceria de longa data com o BRDE. “Estamos muito felizes em poder repassar aos nossos cooperados mais esse recurso que levará desenvolvimento não apenas aos empreendimentos, mas para as comunidades onde eles estão inseridos. O BRDE é um dos nossos principais parceiros e, com toda certeza, continuaremos trabalhando juntos para fortalecer a região Sul do País”, disse.

Em 2021, quando o BRDE completou seus 60 anos de fundação, o banco chegou à marca de R$ 3,3 bilhões em operações de crédito, sendo que R$ 1,25 bilhão foram contratados no Paraná. “Já superamos a meta para o ano, mas pretendemos fechar 2021 com R$ 3,5 bilhões em contratos. A agência paranaense responde por quase 40% desses recursos, o que mostra a pujança da nossa economia”, afirmou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Além do presidente da Cresol, estiveram presentes no momento o superintendente do Sistema Cresol Baser, Adriano Michelon, o diretor de negócios Pablo Guancino, e o Gerente do Ciclo do Crédito da Cresol, Marcos Olair.