Crea-PR promove debate sobre a infraestrutura do Estado

Nesta quinta-feira (29), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) realiza uma transmissão ao vivo para abordar temas ligados à infraestrutura do Estado e os protocolos de fiscalização relacionados. O presidente do Conselho, Engenheiro Civil Ricardo Rocha, será o mediador.

A live terá como convidados o Eng. Mecânico Luiz Henrique Fagundes (coordenador do Plano Estadual Ferroviário do Paraná), o Eng. Civil André Rebouças (diretor-presidente da Ferroeste) e a gerente do Departamento de Fiscalização do Crea-PR, Eng. Ambiental Mariana Maranhão.

A participação é gratuita e dá direito a certificado. A live será exibida no canal do Crea-PR no YouTube (www.youtube.com/user/creaparana).