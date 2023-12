Cratera se forma na PR-323 durante chuva intensa em Umuarama

Siga o TNOnline no Google News

Uma cratera se formou no trecho urbano da rodovia PR-323, em Umuarama, noroeste do Paraná, neste sábado (23). Veja vídeos abaixo.

O asfalto cedeu e uma cratera se formou, levando parte da pista e do acostamento, no sentido para motoristas que trafegam entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste. Nenhuma pessoa ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito da Prefeitura de Umuarama foram ao local para sinalizar a ocorrência.

Vídeos:

Da Redação

Com informações: Ric Mais

