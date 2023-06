Crânio humano é encontrado em propriedade rural de Manoel Ribas

A Polícia Civil de Manoel Ribas, no Paraná, foi acionada na manhã desta terça-feira (6), após um suposto crânio humano ter sido encontrado em um propriedade localizada na zona rural do município.

As equipes policiais, comandadas pelo delegado Mateus Macêdo e o investigador Guilherme, constataram o fato e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã para recolhimento da ossada.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o local se tornou ponto central de uma investigação em andamento. Ainda conforme o portal de notícias, o delegado afirmou que a partir de agora as autoridades aguardam laudos da perícia.

No Vale do Ivaí

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), uma operação no município de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. Sob o comando do delegado Carlos Diego, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão.

A operação contou com o apoio de agentes da ROTAM de Jandaia do Sul, canil de Apucarana, Polícia Civil de São João do Ivaí e também da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí.

