Crânio é encontrado durante buscas por criança em parque de Londrina

Uma ossada humana foi encontrada no início da tarde desta quinta-feira (15), durante as buscas pelo menino Thiago Vinícius Procópio, de 2 anos, que desapareceu no último sábado (10), no Parque Daisaku Ikeda, região da Usina Três Bocas, em Londrina.

O crânio foi encontrado por um morador que auxilia as equipes de resgate e não tem relação com o menino desaparecido. As fotos mostram um crânio completo com mandíbula. As Polícias Militar (PM) e Científica (PC) foram acionadas para recolher o material que deve passar por perícia.

Conforme informações da Tarobá News, a ossada foi encontrada a 1 km do ponto onde Thiago teria desaparecido. Como aparenta ser uma pessoa adulta, que morreu há muito tempo, a possibilidade de pertencer ao garoto está descartada.

Mais ossos e roupas foram encontrados no local e a suspeita é de que pertençam a mesma pessoa. O material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina (IML) e as buscas pelo menino prosseguem.

CINCO DIAS DE BUSCA

As buscas pelo menino Thiago entraram no quinto dia nesta quinta-feira (15). Uma força-tarefa foi montada para procurar a criança. Equipes fazem trabalhos por terra e no alto com auxílio do helicóptero e drone. Câmeras termográficas, com sensores de calor, estão sendo usadas nas aeronaves, além de mergulhadores e cães farejadores.

A ação conta com a participação de agentes da Guarda Municipal e Polícia Militar, além de moradores. Fechado desde 2016, quando a estrutura foi comprometida por fortes chuvas, o parque tem controle efetivo do acesso de visitantes.

DESAPARECIMENTO

A mãe do menino disse aos policiais que atenderam à ocorrência que estava no parque com o filho e o namorado dela no sábado (10). O casal contou que estava organizando os pertences para deixar o local, quando a criança teria sido colocada no carro.

Quando estavam a dois quilômetros do parque, eles contaram que teriam percebido que o menino não estava no veículo. Diante da situação, o casal foi levado à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Fechado há dois anos por conta de comprometimento com as chuvas, o parque Daissaku Ikeda não tem controle efetivo do acesso de visitantes e, por isso, continua sendo acessado.

