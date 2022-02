Da Redação

Covid: Paraná soma mais 15,5 mil casos e 26 novas mortes

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (5) mais 15.521 casos confirmados e 26 mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.070.374 casos confirmados e 41.198 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de fevereiro (13.095) e janeiro (2.397) de 2022 e dezembro (10), outubro (1), setembro (2), agosto (2), julho (1), junho (3), maio (3), abril (1), março (2), fevereiro (4) e janeiro (1) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de fevereiro (18) e janeiro (8) de 2022.

INTERNADOS – 199 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (80 em UTI e 119 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.392 pacientes internados, 497 em leitos UTI e 895 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 26 pacientes. São 10 mulheres e 16 homens, com idades que variam entre 39 e 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 24 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (3), Guaíra (3), Maringá (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: União da Vitória, Umuarama, Toledo, Siqueira Campos, Santa Terezinha de Itaipu, Quatiguá, Pranchita, Paranavaí, Paranaguá, Palmas, Morretes, Guarapuava, Guairaçá, Goioerê, Cascavel, Carlópolis, Candói, Araucária.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 9.812 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.

Relatório de Correções de Municípios:23 casos foram corrigidos.23 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.

Um caso confirmado (M,55) de Cantagalo foi corrigido para Guaratuba.U m caso confirmado (F,53) de Paranaguá foi corrigido para Pontal do Paraná. Um caso confirmado (M,40) de São Jorge do Patrocínio foi corrigido para Altônia. Um caso confirmado (F,43) de Toledo foi corrigido para Ouro Verde do Oeste. Um caso confirmado (F,34) de Campo Largo foi corrigido para Balsa Nova. Um caso confirmado (M,5) de Tamarana foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,9) de Tamarana foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,37) de Prudentópolis foi corrigido para Guamiranga. Um caso confirmado (M,10) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,37) de São Mateus do Sul foi corrigido para Guarapuava. Um caso confirmado (M,5) de Tamarana foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,10) de Tamarana foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,52) de Pinhais foi corrigido para Antonina. Um caso confirmado (M,60) de Iretama foi corrigido para Luiziana. Um caso confirmado (F,40) de Campo Largo foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,51) de Campo Largo foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,40) de Tamarana foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,23) de Foz do Iguaçu foi corrigido para Medianeira. Um caso confirmado (F,25) de Curitiba foi corrigido para São José dos Pinhais. Um caso confirmado (F,42) de Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,56) de Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,33) de Cambé foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (M,5) de Ariranha do Ivaí foi corrigido para Ivaiporã.