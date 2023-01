Covid: Beto Preto fala sobre os dois anos de vacinação no Paraná; veja

Da Redação

Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito Beto Preto (PSD)

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito Beto Preto (PSD) comentou, em vídeo divulgado nesta quarta-feira (18), sobre os dois anos de vacinação contra a covid-19 no Paraná. O ex-prefeito de Apucarana comemorou o avanço da imunização durante esse período.

"Em 18 de janeiro de 2021, há dois anos atrás, as vacinas contra a covid estavam chegando no Paraná. A primeira vacina aplicada foi no Hospital do Trabalhador, à noite, debaixo de chuva. Com chuva e com sol, de domingo a domingo, transformamos o Paraná num grande celeiro de vacinação com ajuda dos municípios e toda a estrutura do Governo do Estado", comentou Beto Preto.

O secretário ainda fortaleceu a necessidade da continuar a vacinação contra a doença nos paranaenses. "Quero agradecer a imprensa do Paraná, que nos ajudou a combater a fake news, nos ajudou a vacinar mais de 96% dos paranaenses, com a 1ª e 2ª dose. Passamos por momentos duros e de perdas, mas graças a vacina e a ciência, conseguimos superar o pior. Temos que continuar agora com a vacinação complementar, continuar fazendo a dose de reforço, continuar vacinando as crianças com as vacinas que vão chegar, e que nós, sob orientação do governador Ratinho Junior, já estamos tratando com o Ministério da Saúde", disse.

