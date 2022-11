Covid-19: UEM volta a recomendar uso de máscara em lugares fechados

Da Redação

A decisão foi publicada através da portaria nº 1627/GRE

Devido a alta nos números da Covid-19 nas últimas semanas, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) voltou a recomendar o uso de máscara de proteção em locais fechados. A instituição de ensino do Norte do Paraná, também recomenda a não aglomeração.

A decisão foi publicada através da portaria nº 1627/GRE, onde é recomendado o uso de máscaras em locais fechados, como salas de aula e laboratórios, áreas onde o distanciamento social não pode ser garantido.

Na portaria, também é apontada a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção para pessoas com sintomas gripais, tanto em locais abertos quanto fechados. O uso também é obrigatório para pessoas que foram diagnosticadas com a doença recentemente e ainda precisam de cuidados, bem como aqueles que tiveram contato com pessoas positivadas nos últimos 14 dias.

O documento também reitera a necessidade do uso de máscaras para pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19, ou que não completaram o ciclo de imunização, além de pessoas imunocomprometidas. Idosos, gestantes puérperas e pessoas em condições semelhantes também devem utilizar a máscara de proteção nos ambientes da universidade.

As decisões foram tomadas pelo Grupo Técnico de Enfrentamento e Monitoramento à Covid-19 da UEM.

Fonte: Informações da GMC Online.

