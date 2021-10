Da Redação

Covid-19: Paraná registra mais 1.590 casos e 31 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde de Paraná divulgou neste domingo (10) mais 1.590 casos confirmados e 31 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.521.560 casos confirmados e 39.324 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (774), setembro (416), agosto (218), julho (72), junho (79), maio (29) e março (2) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (10), setembro (7), agosto (5), julho (5), junho (2) e abril (2) de 2021.

INTERNADOS – 546 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 419 pacientes em leitos SUS (239 em UTI e 180 em leitos clínicos/enfermaria) e 127 em leitos da rede particular (71 em UTI e 56 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.129 pacientes internados, 647 em leitos UTI e 482 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 31 pacientes. São 15 mulheres e 16 homens, com idades que variam de 31 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 de abril a 9 de outubro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (6), Londrina (4) e Cascavel (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ubiratã, Siqueira Campos, Sertanópolis, Santo Inácio, Santa Izabel do Oeste, Santa Isabel do Ivaí, Santa Fé, Prudentópolis, Paranacity, Nova Santa Bárbara, Mandaguaçu, Iguatu, Guaraniaçu, Foz do Iguaçu, Curiúva, Colorado, Campo Magro, Campo Largo e Bom Jesus do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.111 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.