Covid-19: Paraná registra 49 mortes e mais 1.611 casos da doença

O Paraná registrou 49 mortes e mais 1.611 casos de Covid-19, contabilizando as situações retroativas, segundo o boletim da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) divulgado na tarde deste sábado (6).

Ao considerar apenas as últimas 24 horas, foram 1.125 diagnósticos positivos e um óbito contabilizados no informe diário estadual.

Entre os confirmados divulgados no dia de hoje, 1.334 foram deste mês; 98 de julho; 34 de junho; 17 de maio; 11 de abril; três de março; três de fevereiro e nove de janeiro. Em 2021: três de outubro; sete de setembro; 10 de agosto; um de julho; oito de junho; seis de maio; cinco de abril; três de março; sete de fevereiro; e 11 de janeiro. Em 2020: 25 de dezembro; quatro de novembro; três de outubro; três de setembro; quatro de agosto; e dois de junho.

Já entre as mortes, quatro foram neste mês; quatro em julho; e uma em junho. Em 2021: duas em novembro; duas em agosto; uma em julho; nove em junho; seis em maio; seis em abril; uma em março; e uma em janeiro. Em 2020: três em dezembro; três em novembro; uma em outubro; quatro em setembro; e uma em junho.

No acumulado desde o início da pandemia da Covid-19, contando as revisões, o Paraná tem 2.692.515 casos confirmados e 44.402 mortos pela doença.

Segundo a Sesa, 440 pacientes com diagnóstico confirmado, com suspeita de Covid ou com Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão atualmente internados em leitos SUS, 133 em UTI e 307 em enfermaria.

