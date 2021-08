Da Redação

Covid-19: Paraná confirma mais 1.243 casos e 58 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou neste domingo (8) 1.243 casos confirmados e 58 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.396.089 casos confirmados e 35.635 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de agosto (467), julho (67), junho (128), maio (166) abril (43), março (75), fevereiro (62) e janeiro (43) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: março (1), abril (4), maio (6), junho (18), julho (25), agosto (25), setembro (22), outubro (13), novembro (34) e dezembro (44).

INTERNADOS – 1.110 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 822 pacientes em leitos SUS (472 em UTI e 350 em leitos clínicos/enfermaria) e 288 em leitos da rede particular (146 em UTI e 142 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.688 pacientes internados, 727 em leitos UTI e 961 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 58 pacientes. São 25 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 0 a 97 anos. Os óbitos ocorreram de 21 de dezembro de 2020 a 7 de agosto de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (9), Londrina (3), Cascavel (3), São José dos Pinhais (2), Pontal do Paraná (2), Piraquara (2), Maringá (2), Campo Mourão (2) e Cambé (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: União da Vitória, Tunas do Paraná, Toledo, Tibagi, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Porto Rico, Ponta Grossa, Pinhais, Pato Branco, Moreira Sales, Marilena, Marialva, Mamborê, Joaquim Távora, Jacarezinho, Ivaté, Inácio Martins, Guaratuba, Guarapuava, Godoy Moreira, Foz do Iguaçu, Colombo, Cianorte, Castro, Capitão Leônidas Marques, Campina da Lagoa, Cafezal do Sul, Arapongas, Alto Paraíso e Altamira do Paraná.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.296 casos de residentes de fora do Estado, 199 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Alteração de Município:

Um caso confirmado (M,56) de Umuarama foi corrigido para o município de Moreira Sales.

Um caso confirmado (M,63) de Planaltina do Paraná foi corrigido para o município de Juara/MT.

Um caso confirmado (M,41) de Planaltina do Paraná foi corrigido para o município de Marilena.

Um caso confirmado (M,64) de Curitiba foi corrigido para o município de Guaratuba.

Um caso confirmado (F,59) de Jataizinho foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,43) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Pato Branco.

Um caso confirmado (M,65) de Pontal do Paraná foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (F,88) de Sarandi/RS foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,73) de Londrina foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,56) de Santo Antônio do Sudoeste foi corrigido para o município de Toledo.

Um caso confirmado (M,69) de Arapongas foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,59) de Douradina foi corrigido para o município de Ivaté.

Um caso confirmado (F,56) de Boa Vista da Aparecida foi corrigido para o município de Cascavel.

Um caso confirmado (M,66) de Tacuru/MS foi corrigido para o município de Alto Paraíso.

Um caso confirmado (M,54) de Cruzeiro do Oeste foi corrigido para o município de Campo Mourão.

Um caso confirmado (M,64) de Céu Azul foi corrigido para o município de Cascavel.

Um caso confirmado (M,62) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Dionísio Cerqueira/SC.

Um caso confirmado (M,69) de Maringá foi corrigido para o município de Porto Rico.

Um caso confirmado (F,92) de Maringá foi corrigido para o município de Campo Mourão.

Um caso confirmado (M,59) de Cambé foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,61) de Curitiba foi corrigido para o município de Pinhais.