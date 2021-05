Covid-19 já matou mais de 24 mil paranaenses, aponta Sesa

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira,17, que o estado do Paraná registrou mais 2.336 casos confirmados e 32 mortes em decorrência da covid-19. Os números pertencem aos meses ou semanas anteriores e não deve ser tomado como base nas últimas 24 horas. Conforme os registros da SESA, os números apontam que 24.559 pessoas faleceram vítima da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (1), fevereiro (8), março (25), abril (34) e maio (2.294) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: agosto (1), novembro (1) e dezembro (2).

INTERNADOS – O informe relata que 2.555 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.031 pacientes em leitos SUS (954 em UTI e 1.077 em enfermaria) e 524 em leitos da rede particular (292 em UTI e 232 em enfermaria).

Há outros 4.676 pacientes internados 1.012 em leitos UTI e 3.664 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 32 pacientes. São 11 mulheres e 21 homens, com idades que variam de 41 a 90 anos. Os óbitos ocorreram de 08 de maio a 16 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Guarapuava (3), Guaratuba (3), União da Vitória (3), Irati (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Piquiri, Cambará, Cascavel, Cianorte, Corbélia, Cornélio Procópio, Curitiba, Fernandes Pinheiro, Foz do Iguaçu, Guaíra, Jandaia do Sul, Marechal Cândido Rondon, Palmital, Pato Branco, Porecatu, Quedas do Iguaçu, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso e São Jorge D'Oeste.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.749 casos de residentes de fora, sendo que 143 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA