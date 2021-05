Covid-19 já fez mais de 26 mil vítimas no Paraná

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (28) mais 5.113 casos confirmados e 202 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.078.504 casos confirmados e 26.021 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (5), fevereiro (6), março (107), abril (164) e maio (4.820), e dos seguintes meses de 2020: maio (1), agosto (1), outubro (1), novembro (3) e dezembro (5).

INTERNADOS – O informe relata que 2.876 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.217 pacientes em leitos SUS (966 em UTI e 1.251 em enfermaria) e 659 em leitos da rede particular (332 em UTI e 327 em enfermaria).

Há outros 3.021 pacientes internados, 1.117 em leitos UTI e 1.904 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 202 pacientes. São 91 mulheres e 111 homens, com idades que variam de 20 a 102 anos. Os óbitos ocorreram de 31 de dezembro de 2020 a 28 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (18), Londrina (14), Foz do Iguaçu (13), Paranaguá (8), Araucária (6), Maringá (6), Palmas (6), Irati (5), Pinhais (5), Cascavel (4), Curitiba (4), Guarapuava (4), União da Vitória (4), Colombo (3), Mariluz (3), Quatro Barras (3), São José dos Pinhais (3), Tibagi (3), Toledo (3), Umuarama (3), Almirante Tamandaré (2), Andirá (2), Antonina (2), Arapongas (2), Boa Esperança (2), Carambeí (2), Castro (2), Dois Vizinhos (2), Fazenda Rio Grande (2), Joaquim Távora (2), Ortigueira (2), Porecatu (2), Prudentópolis (2), Quedas do Iguaçu (2), Salto do Itararé (2), Santa Mônica (2), Santa Terezinha de Itaipu (2), Sarandi (2), Terra Boa (2) e Vera Cruz do Oeste (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Boa Vista da Aparecida, Cambará, Campina Grande do Sul, Campina da Lagoa, Campo Largo, Campo Mourão, Cianorte, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Curiúva, Céu Azul, Diamante D'Oeste, Francisco Beltrão, Indianópolis, Ivaí, Jaguariaíva, Jataizinho, Marialva, Marilândia do Sul, Marmeleiro, Matinhos, Missal, Moreira Sales, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pinhalão, Piraquara, Piraí do Sul, Pitanga, Porto Amazonas, Primeiro de Maio, Reserva, Ribeirão do Pinhal, Rio Azul, Rio Negro, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Saudade do Iguaçu, Sengés, São Jorge do Patrocínio, São Sebastião da Amoreira, Terra Rica e Ubiratã.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.876 casos de residentes de fora, sendo que 147 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA