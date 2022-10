Covid-19 em Maringá: veja detalhes do boletim atualizado nesta terça

Da Redação

Maringá registrou 45 novos casos positivos de covid-19 em quatro dias, conforme consta no boletim desta terça-feira, 4 de outubro. Foram registrados 4 óbitos por complicações da doença. Dos quatro óbitos, um ocorreu em março de 2022 em Curitiba e outro em junho de 2020 em Itajaí (SC). As mortes ocorreram em outras cidades, incluindo outro estado, e somente agora foram informadas ao município. Veja o perfil das vítimas:

Mulher, 87 anos, com comorbidade. Faleceu no dia 8 de junho de 2020.

Mulher, 70 anos, sem comorbidade. Faleceu no dia 15 de março deste ano.

Mulher, 96 anos, com comorbidade. Faleceu no dia 28 de setembro deste ano.

Homem, 76 anos, sem comorbidade. Faleceu no dia 29 de setembro deste ano.

O boletim, que inclui os dados registrados no fim de semana, nesta segunda-feira, dia 3, e nesta terça-feira, dia 4, foi divulgado às 17h39 pela Secretaria Municipal de Saúde. No sábado, dia 1º, foram registrados 16 casos; no domingo, dia 2, foram 3, na segunda-feira, dia 3, não foi registrado nenhum caso, e nesta terça-feira foram 26 novos casos.

Desde o início da pandemia, Maringá soma 145.478 casos confirmados de covid-19. Desses, 143.550 já estão recuperados, 113 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.815 morreram por complicações da doença.

Ocupação hospitalar

No SUS, a taxa de ocupação hospitalar geral nos leitos de UTI adulto em Maringá está em 87,62%, segundo o boletim atualizado. Nos leitos de enfermaria o índice está em 72,05%.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela, o que significa risco moderado em relação à covid-19.

Com informações do GMC Online

