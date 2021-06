Covid-19 confirma 2.678 novos casos e 50 óbitos no Paraná

Continua após publicidade

A secretaria estadual da Saúde do Paraná, divulgou neste domingo (06) mais 2.678 casos confirmados e 50 mortes pela Covid-19 no estado. Os números são referentes a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.112.341 casos confirmados e 26.914 óbitos.

Os casos divulgados neste domingo são de janeiro (35), fevereiro (4), março (7), abril (1), maio (215) e junho (2.403) e dos seguintes meses de 2020: agosto (2), novembro (6) e dezembro (5).

INTERNADOS – O informe relata que 2.882 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 2.212 em leitos SUS (970 em UTI e 1.242 em enfermaria) e 670 em leitos da rede particular (352 em UTI e 318 em enfermaria).

Há outros 3.159 pacientes internados, sendo 1.156 em leitos UTI e 2.003 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 50 pacientes. São 26 mulheres e 24 homens, com idades que variam de 24 a 91 anos. Os óbitos ocorreram de 12 de maio a 06 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Cascavel (8), Castro (4), Foz do Iguaçu (4), Maringá (3), Sengés (3), São José dos Pinhais (3), Cianorte (2), Jacarezinho (2), Telêmaco Borba (2) e União da Vitória (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Catanduvas, Chopinzinho, Coronel Vivida, Céu Azul, Guamiranga, Guaratuba, Iretama, Jandaia do Sul, Lobato, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Mariluz, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Santa Terezinha de Itaipu, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.982 casos de residentes de fora, sendo que 154 pessoas foram a óbito.