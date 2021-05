Covid-19: Comandante de Sertanópolis morre vítima da doença

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Amaurílio Veloso dos Santos Ageu, de 50 anos, faleceu na terça-feira (11) vítima da covid-19. A Polícia Militar (PM) do Paraná prestou homenagens ao cabo Ageu.

Natural de Apucarana, o militar ingressou na PM em 1996 como soldado, chegando a servir nos municípios de Porecatu, Primeiro de Maio, Centenário do Sul. Atualmente, atuava como comandante do destacamento de Sertanópolis, na região metropolitana de Londrina.

“Nos seus 25 anos na Instituição deixou um legado de bravura, respeito, conhecimento, comprometimento, companheirismo e lealdade”, disse a nota de pesar da Polícia Militar.

“Com uma carreira e conduta ilibadas e sempre em busca do conhecimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional, cabo Ageu era muito bem quisto e respeitado por seus companheiros, tinha um ótimo relacionamento com a tropa e com a sociedade em geral”, finaliza a nota.

Com informações: Tem Londrina