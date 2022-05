Covid-19: cidades voltam a recomendar uso de máscara

Da Redação

Diversas cidades brasileiras voltaram a recomendar o uso das máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes fechados, pois está havendo um aumento de casos da doença.

A lista inclui ao menos uma capital, Curitiba, e mais cidades do interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, como Londrina (PR), Maringá (PR), São Bernardo do Campo (SP), Poços de Caldas (MG) e Canoas (RS).



Os órgãos de vigilância epidemiológica de Santa Catariana divulgaram, na segunda-feira (23), uma nota reforçando o uso do equipamento de proteção após alta nas internações de crianças e bebês.

Já alguns estabelecimentos de ensino de São Paulo estão exigindo a utilização do objeto.

A maioria dos municípios emitiu decretos que obrigam ou recomendam o uso apenas em escolas; outros incluíram, também, estabelecimentos de saúde, transporte escolar ou público e restaurantes.

Com informações do g1.