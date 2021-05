Covid-19: Bebê morre após complicações da doença no PR

Continua após publicidade

Um bebê de penas 11 meses de idade morreu no sábado (29) por complicações da Covid-19 em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. Ele estava internada em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Policlínica PB.

A Vigilância Epidemiológica de Pato Branco informou que o menino era de Cascavel e havia sido transferido para Pato Branco por falta de vagas.

Antes dele, a a pessoa mais jovem a morrer por coronavírus em Pato Branco tinha sido um jovem de 24 anos.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desde o início da pandemia, outras 17 crianças entre zero e 5 anos morreram em decorrência da Covid-19.

Foram diagnosticados 21.788 casos de coronavírus na mesma faixa etária.