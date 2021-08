Da Redação

Corretor de imóveis morre ao cair de 11° andar de prédio

Vlaumir S. Basseto, de 48 anos, morreu após sofrer uma queda do 11º andar de um prédio em construção localizado na Rua Bonfim, no cruzamento com a Avenida Maripá, em Toledo. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (04).

Segundo informações coletadas no local, o homem que era um corretor de imóveis estaria realizando uma filmagem, quando por motivos ainda desconhecidos sofreu a queda e morreu no local.

A Polícia Civil esteve no prédio para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários. O Instituto Médico Legal (IML) também foi solicitado para recolher o corpo da vítima.

Com informações: Todedo News