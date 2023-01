Corrente de oração é feita em prol da recuperação de jovem da região

Da Redação

Uma corrente de orações é realizada por Igor Almeida Lopes, de 23 anos, que mora em Londrina, no Norte do Paraná. O jovem é sobrinho da apucaranense Josi Marques, que está mobilizando familiares e amigos nas redes sociais para que se unam em orações em prol da restauração da saúde do rapaz.

"Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência de apendicite. O caso se agravou e ele precisou ser entubado. Estamos à espera de um milagre", comenta Josi. Igor, conforme informações da tia, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Universitário (HU), de Londrina.

Veja o que a tia escreveu:

"Corrente de oração! Devido a complicações pós-cirúrgicas, o estado de saúde do sobrinho Igor se agravou. Hoje, ele se encontra entubado. Peço a todos que levantem suas preces em favor da vida dele. Creio no Deus de milagres. Juntos podemos tocar os céus".

