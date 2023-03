Correios ofertam mais de 200 vagas para jovem aprendiz no Paraná

Da Redação

As inscrições estão em andamento

Os Correios estão ofertando mais de 4.300 vagas para jovem aprendiz em todo o Brasil. No Paraná, há 226 vagas disponíveis. Conforme a estatal, quem está interessado em preencher a vaga deve se inscrever por meio da internet até o dia 21 de abril.

Alguns requisitos são necessários para se inscrever, como ter idades entre 14 e 21 anos e estar cursando o 9º ano do ensino fundamental.

De acordo com o edital, 10% das vagas serão voltadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos no ato da inscrição. Clique aqui para acessar o edital.

Outros fatores que serão levados em conta para o preenchimento das vagas são a renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde o candidato estuda e participação em projetos sociais.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais em um período de 4 horas trabalhadas por dia.



Salário e benefícios

Salário mínimo (por pontuação)

Vale-transporte

Vale-refeição ou refeição

Uniforme

