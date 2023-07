Corpos de vítimas de acidente aéreo são velados em Umuarama

Estão sendo velados desde as 7 horas da manhã deste sábado (8), em Umuarama, no Noroeste do Paraná, os corpos de Felipe Furquim, de 35 anos, Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Estado, e do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. Eles estavam no monomotor que desapareceu na manhã da última segunda-feira (3) e foi encontrado na tarde de sexta-feira (7) em uma região de Serra do Mar, no litoral do estado.

As mortes foram confirmadas pelo governador Ratinho Junior (PSD), em mensagem de pesar postada nas redes sociais. O avião foi localizado por equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros. O sinal de um relógio de uma das vítimas ajudou na localização.

O velório será exclusivo para familiares na Capela Mortuária Umuprev até as 10h, quando amigos e o público em geral podem se juntar à cerimônia no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa. O sepultamento está previsto para as 17h.

A prefeitura e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias diante das mortes.

