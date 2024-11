Corpos de jovem e adolescente são encontrados em carro submerso no PR

continua após publicidade

Os Bombeiros localizaram, no início da manhã deste domingo (27), os corpos de um jovem de 20 anos e um adolescente de 14 anos que estavam desaparecidos desde a noite de sexta-feira (25) em São João do Triunfo, no sul do Paraná. Eles foram localizados mortos dentro de um veículo VW Gol submerso no Arroio Coxilhão das Amexeiras, na zona rural do município.

Localizadas pelo Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, as vítimas foram identificadas como Edivaldo Ferreira Varchaki, de 20 anos, e Almir Renan Rosa de Lima, de 14 anos.

Segundo informações de familiares, os dois saíram juntos na noite de sexta-feira (25). Como não retornaram até o fim da tarde de sábado (26), amigos e parentes iniciaram buscas, quando vestígios de uma possível saída de pista foram encontrados. A Polícia Militar (PM) e os bombeiros foram chamados, quando as buscas tiveram início no rio.

Segundo informações do G1 Paraná, o jovem e o adolescente localizados após buscas que iniciaram às 5 horas. O motorista de 20 anos estava ainda com o cinto de segurança e o menino de 14 anos foi localizado ao lado, no banco dianteiro.

Os corpos foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória. As causas do acidente serão apuradas.

