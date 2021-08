Da Redação

Corpos de família morta em Umuarama devem ser liberados

Os corpos de Antônio Soares dos Santos, Helena Maria Marra dos Santos e Jaqueline Soares, devem ser liberados no início da noite desta segunda-feira (09) para sepultamento. Pai,mãe e filha foram encontrados mortos dentro da própria casa, nesta manhã, em Umuarama. Os corpos tinham perfurações feitas com arma branca, possivelmente uma faca. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

O sepultamento das vítimas deve ocorrer em Paranavaí ou ainda no estado de Goiás.

No fim da tarde desta segunda-feira o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), Carmelito dos Santos, fez uma coletiva de imprensa sobre o triplo homicídio ocorrido em Umuarama.

“Nós pedimos para a comunidade, para as pessoas que, se alguém tiver alguma informação que possa auxiliar no trabalho da Polícia Militar, no trabalho da Polícia Civil, que nos repasse. A polícia trabalha com um quebra-cabeça e às vezes a peça para fechar esse quebra-cabeça está na mão de alguma pessoa”, declarou.

Não há câmeras de segurança no local do crime, que ocorreu possivelmente ainda na noite de domingo (08). Quaisquer informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do 190 ou do 197.

A Polícia Civil de Umuarama está trabalhando para desvendar o triplo assassinato. O marido de Jaqueline foi ouvido na sede da 7ª Subdivisão Policial (7ª SDP). Ele foi trabalhar de manhã, numa loja de aviamentos na praça Miguel Rossafa. O estabelecimento ficou aberto até 9h, contudo, após esse horário a loja foi fechada e ele foi até a residência onde ocorreu o crime que chocou Umuarama. A Ordem dos Advogados doBrasil informou que vai acompanhar as investigações.

O CRIME

Os corpos do casal foram encontrados pela empregada doméstica da família, que chegou para trabalhar e se deparou com as vítimas caídas. Ela procurou ajuda dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar (PM).

A PM fez o isolamento do local para aguardar investigadores da Polícia Civil (PC) e acionou o Samu para socorrer a empregada, que estava chocada com a cena. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento.

Após a chegada da PC, o corpo de Jaqueline foi encontrado em um dos quartos, com roupas, dentro de uma banheira.

